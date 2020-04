Sonos Radio: más opciones para tu bocina

Dentro de las opciones de música en los equipos Sonos, es posible elegir entre una multitud de servicios de streaming: Spotify, Deezer, YouTube Music, Audible, Tune In radio, etc. Ahora, el catálogo crece con el lanzamiento del servicio Sonos Radio. Éste te permite acceder a cientos de estaciones de radio locales de todo el mundo. Puedes elegir por región (América, Asia, África, etc.) o por géneros (Rock, Pop, Hip Hop y hasta ¡Los 40!).

Además de las estaciones internacionales, en algunas regiones (EE.UU. , Reino Unido, Canadá, Australia e Irlanda) existen también estaciones curadas por la misma compañía. Éstas se dividen en 2 secciones: Sonos Presenta y Emisoras Sonos. La primera es una estación continua sin comerciales donde, además de música, podrás escuchar entrevistas exclusivas con diferentes artistas. Y en este apartado también se incluirán estaciones curadas por artistas famosos (en el momento de nuestra prueba, ya había una hecha por Thom Yorke de Radiohead). La sección de Emisoras Sonos tiene estaciones basadas más que en géneros, en temas como: Remix de Ejercicio, Éxitos 80’s, etc. Aún no sabemos si éstas llegarán a nuestro mercado, pero estaremos pendientes a cualquier anuncio.