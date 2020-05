Eugenio Derbez no quería ser papá y así lo confiesa

Durante un espisodio más del podcast de Aislinn Derbez tuvo una entrevista con su padre en la que hizo fuertes confeciones.

Ailslinn Derbez como sus hermanos cuentan con un divertido canal en YouTube en el que cada quien muy a su estilo comparten excelente contenido.

Aislin recientemente estranó un podcast "La Magia del Caos" en el que habla de sus vivencias y cómo ha logrado ser la persona que es ahora. En este nuevo capitulo invitó a su padre, Eugenio Derbez y en una divertida y emotiva charla el comediante hizo fuertes confeciones.

Una de ellas fue que él no quería ser padre o al menos no a tan temorana edad, pues él tenía 26 años cuando ella nació, poco después siguió Vadhir fruto de otro romance, después José Eduardo quien también fue fruto de un tercer amor y finalmente y muchos años después nació Aitana su hija más pequeña.

"Eres lo mejor que no quería que me pasara", es una frase que escuchamos en una de sus más famosas películas, "No se Aceptan Devoluciones" y aseguró que dicha frase fue pensada y dedicada especialmente a Aislinn.

¿Quiénes son las mamás de todos los hijos de Derbez?

Otra de las confesiones del actor, director, escritor y comediante, fue que para llegar hasta donde ha llegado ahora, le costó infinidad de rechazos que al final lo motivaron mucho más, es por eso que tuvo que dirigir, escribir y producir sus propios proyectos.

Aislinn agrego una confeción al tema y aseguró que siempre se sintió muy presionada por la educación que le dio Eugenio, pues siempre les metió en la cabeza tanto a ella como a sus hermanos, que debían ser los mejores en todo lo que hicieran.