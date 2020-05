Alcatel 1S (2020), Reseña

El año pasado, Alcatel nos sorprendió con el lanzamiento del modelo 1S. Un dispositivo de gama de entrada que cumplía cabalmente con todas sus funciones. Ahora la marca regresa con el 1S 2020, con una cámara mejorada y algunos otros cambios internos.

Su diseño asemeja un back cristalino aún cuando está hecho de plástico. El lector de huellas está bien colocado en la parte anterior sin estar cerca de la cámara evitando así los dedazos, por otro lado, es más responsivo que el modelo anterior. La bocina principal colocada en la parte baja, aunque cuenta con poca potencia, el equipo en general es sobrio en su diseño y da la impresión de ser de gamas un poco más altas, algo bien logrado. A continuación, te presentaremos nuestro análisis tras varias semanas de evaluación.

Especificaciones

Procesador: MediaTek MT6762D de ocho núcleos, 4 x A553 a 1,8 GHz + 4 x A53 a 1,5 GHz

de ocho núcleos, 4 x A553 a 1,8 GHz + 4 x A53 a 1,5 GHz Pantalla: 6.22" HD+ 720 × 1520 píxeles, Cristal 2.5D, IPS

Almacenamiento: 32 GB

RAM: 3GB

Sistema operativo: Android 10

Cámara trasera: triple de 13 MP + 2 MP (Macro) + 5 MP (Ultra Amplio)

Cámara Frontal: 5 MP + Flash LCD

Batería: 4,000 mAh

Puertos: Micro USB, 3.5mm audio

Lector de huellas digitales

Desempeño

Para ser un dispositivo de entrada, funciona a la perfección en tareas cotidianas: chatear en Messenger o Whatsapp, ver videos de YouTube o Netflix y revisar redes sociales en general. El procesador maneja sin problemas cada situación bajo una capa de Android que, aunque no es nativa, tiene poco que interfiera. Eso sí: lo multitarea no es su fuerte, por lo que no esperes buenos resultados al tratar de ver un video mientras navegas. Gracias a su resolución de pantalla, la batería dura sin contratiempos el día entero y hasta un poco más.

Cámara Mejora con creces sobre el modelo del año pasado, ya que el modo HDR ya no tarda tanto tiempo en sacar las fotografías. Ahora, con los lentes extra, puedes tomar esas fotos de grupo si tener que alejarte demasiado (lente ultra amplio) o acercarte a objetos más que nunca (lente macro). Tener tantas opciones en la gama de entrada es bienvenido. Sin embargo, recuerda: no es un lente de alta calidad. A veces los colores son un poco apagados y se complica en condiciones de poca luz. Para su categoría, no sólo es suficiente, esta terminal da el extra. Fotografía en modo ultra amplio Conclusión Alcatel repite la dosis de un equipo eficiente que se ajusta a un presupuesto modesto. Cumple en cada aspecto de la categoría y su precio es atractivo. Si no cuentas con mucho presupuesto y buscas una opción económica, el Alcatel 1S 2020 es una sólida opción. Calificación: 8.8 Por Rolando Vera

