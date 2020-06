La estrella de Stranger Things sorprendió con una publicación en su cuenta de Instagram en la que muestra cómo luce esta cuarentena.

Hace algunos meses Millie Bobby Brown fue blanco de algunas críticas sobre su aspecto físico, donde aseguran que a su corta edad ya se ha sometido a varias cirugías estéticas.

La joven actriz de 16 años, saltó a la fama por su papel de 'Eleven' en "Stranger Things" y desde ese momento sus acciones en la vida real y en redes sociales son tendencia siempre.

Esa imagen de niña pequeña con pelo corto y cara inocente ha ido cambiando con el paso del tiempo, esta vez Millie nos la puso difícil y en su nueva foto de Instagram luce irreconocible.

Bobby presumió su look de cuarentena en una fotografía en la que aparece junto a su perrito, con sombrero y ropa muy fresca, lo que llama la atención es su largo pelo rubio, un look con el que no la habíamos visto antes.