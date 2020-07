Roncar ha de ser uno de los problemas más graves que tienen las parejas ¿no creen? Y es que muchas personas son de sueño ligero y dormir con alguien que ronca demasiado podría provocarte un mal día, semana, mes ¡o lo que sea!

Normalmente este hábito de sueño está relacionado con los hombres pero ¿qué dirías si te aseguramos que en una etapa de su vida las mujeres son las que roncan con mayor intensidad?

Según un estudio realizado en el Hospital Real Nacional de Garganta, Nariz y Oído en Gran Bretaña, son las mujeres de entre 25 y 34 años las que roncan con mayor frecuencia que los hombres.

La investigación identificó que las personas en general roncan tres veces por semana pero en el caso de los hombres solo lo hace el 31%. Por su parte, el 34% de las mujeres lo hace, demostrando que son ellas quienes roncan más.

Sin embargo, conforme uno va creciendo, el ronquido va disminuyendo o aumentando según el género. Entre los 55 y 64 años, los hombres superan a las mujeres siendo los que más roncan.

Cerca del 45% lo hace al menos tres veces por semana y las mujeres reducen su ronquido a solo el 35% de esta edad.

Y si eres de esas personas que no ronca y no soporta el ruido al dormir, no te preocupes porque si tu pareja ronca posiblemente deje de hacerlo a los 75 años.

Roncar, ¿un problema a largo plazo para las mujeres?

El estudio también determinó que las mujeres que roncan tienen mayor probabilidad de sufrir un infarto, esto porque el ronquido provoca descensos repentinos en los niveles de oxígeno en la sangre y como consecuencia, provocar tensión en el sistema cardiovascular.

Cuáles son las causas de los ronquidos

Si bien no es una situación que se pueda controlar, sí hay factores que podrían estar afectando. Estas son algunas de las principales causas de tus ronquidos: