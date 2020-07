The Dark Pictures Anthology: Little Hope llegará para Halloween

El anuncio oficial del nuevo juego de The Dark Pictures Anthology titulado The Dark Pictures Anthology: Little Hope, ha sido anunciado para el 30 de Octubre, esto fue confirmado con un comunicado oficial.

La historia que se desarrolla en el pueblo de Little Hope en donde un grupo de estudiantes y un profesor buscan desesperadamente escapar de las visiones horribles de su pasado, enfrentándose a misterios, apariciones malignas y fuerzas que buscarán arrastrar sus almas al infierno. El titulo que experimenta tensión, terror y acción en un jugador o con un acompañante y que llegará via Steam para Xbox One, Play Station 4 y PC, brindara una nueva jugabilidad a un titulo ya conocido ahora logrando hasta juego cooperativo de 5 participantes en el modo de noche de película para el sofá.