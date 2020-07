Dell Techologies presenta sus equipos de cara al regreso a clases

Dell G5 5505

El lineal con procesadores AMD Ryzen de última generación y gráficos Radeon RX 5600M, misma que permitirá al usuario jugar en las configuraciones más altas. En esta laptop la tecnología Smart Shift distribuye de forma dinámica y automática la energía entre la CPU y la GPU durante las tareas de alta demanda, impactando de manera directa en tiempos de renderización más reducidos y FPS más altos. Ideal para estudiantes de programación, modelaje matemático, diseño musical y creadores de contenido.

Alienware 51M R2

La portátil para gamers por excelencia con Tobi II Eye tracking y monitor NVIDIA G-SYNC para que el usuario pueda controlar algunos juegos con el movimiento de sus ojos.

Algunos de los juegos que podrá controlar con esta función son:

- Rise of the Tomb Raider y Shadow of theTomb Raider

- Assassin’s Creed Odyssey y Assassin’s Creed Origins

- Hitman

- Project Cars 2

- Far Cry 5

- F1 2020

- Final Fantasy XV

Este equipo no obstante de tener todo el poder para correr videojuegos de última generación es ideal para streamers por su regulación de voltaje y su tecnología de enfriamiento de cámara de vapor ideal para largas jornadas de juego. Es importante destacar que como es costumbre en las portátiles de Alien, su memoria puede ser escalada hastaa 128GB de Ram y el almacenamiento hasta 4TB en estado sólido.