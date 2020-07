Dj Khaled lanza dos sencillos con Drake

Esto sin duda es una preparación para su duodécimo álbum y lo que será uno de los eventos del hip-hop más esperados del 2020, Khaled Khaled, un disco que llegará muy pronto. Usando su propio nombre, marca así su trabajo más personal y poderoso hasta ahora.

Khaled, desde que se lanzó hace dos décadas, ha vendido 18 millones de sencillos, 5 millones de álbumes y ha generado más de 3 mil millones de streams. Su discografía abarca ocho sencillos certificados oro, cinco sencillos platino y dos sencillos certificados doble platino.

Dj Khaled /

En México su sencillo "I'm The One" está certificado doble platino, "Wild Thoughts" Platino más Oro, mientras que "No Brainer" cuenta con certificación Oro. Consiguió varios #1 consecutivos en el chart BillBoard Top 200 con Major Key, el cual se certificó Oro en 2016 y Grateful, galardonado con el premio Grammy en 2017.

Dj Khaled feat. Drake - "POPSTAR"