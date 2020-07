One Direction cumple 10 años desde su formación y así lucen sus integrantes en la actualidad

Fue el 23 de julio del 2010, cuando una agrupación juvenil que marcaría época dentro de la música contemporánea hacía su debut presentándose en un programa de TV.

One Direction era el nombre de la agrupación de 5 chicos que debutó en un programa de TV en formato de concurso y obtuvo el tercer lugar, para posteriormente lanzar su primer disco y el resto es historia.

La agrupación compuesta por Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne, permaneció activa hasta el 2015, cuando Zayn Malik anunció su separación de la agrupación, misma que terminó por disolverse de forma “momentánea” pero que al momento aún no ha ocurrido su re encuentro.

Pero, ¿Que ha sido de los miembros de esta agrupación y donde están 10 años después?

Zayn Malik

Ver esta publicación en Instagram 🎒: http://bit.ly/CamouflageZaynbyTheKooples @thekooples Una publicación compartida por Zayn Malik (@zayn) el 18 de May de 2019 a las 4:14 PDT

El primero en abandonar la banda en 2015, lanzó su carrera como solista casi de forma inmediata en 2016 con el disco titulado Mind of mine, posteriormente lanzó la producción Icarus Falls, y actualmente se encuentra a punto de ser padre junto a su novia Gigi Hadid.

Harry Styles

Ver esta publicación en Instagram ADORE YOU. OUT NOW. Link in Bio. Una publicación compartida por @ harrystyles el 6 de Dic de 2019 a las 5:00 PST

Probablemente el miembro de One Direction que más éxito cuenta en la actualidad, después de que en 2017 lanzará un álbum homónimo, y en 2019 con uno más titulado Fine Line, donde destacan los sencillos Watermelon Sugar” y “Adore you”.

Harry Styles además se ha convertido en un icono de la moda.

Niall Horan

Ver esta publicación en Instagram thanks for havin me back ! Una publicación compartida por Niall Horan (@niallhoran) el 30 de May de 2020 a las 9:35 PDT

Al igual cuenta con dos álbumes de estudio posteriores a la disolución de la agrupación, el segundo de nombre “Heartbreak Weather” fue lanzado durante este año y la cuarentena por Covid-19 terminó por frustrar sus planes de gira promocional del álbum que Niall tenía para este 2020.

Liam Payne

Probablemente el miembro original de One Direction que ha tenido una carrera más discreta posterior a la ruptura de la banda, lanzando solamente 1 sencillo en el año 2017 y un EP LPI en 2018 con ocho canciones.

Liam ha colaborado además con artistas como J Balvin, Ed Sheeran y Steve Mac.

Louis Tomlinson

Ha destacado con temas como “Just Hold On” en colaboración con Steve Aoki, así como singles como “Back to You” y “Miss You", así como “Two of Us” tema dedicado a su madre que falleciera por leucemia en 2016.

Posteriormente, Louis lanzó su primer álbum de nombre “Walls”, publicado en el año 2019.

Pese a que los fans añoran una reunión de la agrupación, esta no ha sucedido al momento, sin embargo existe la posibilidad de que los británicos puedan juntarse una vez más en el futuro según lo aseguró recientemente Liam Payne, aunque se dice que Zayn Malik no sería parte de este regreso.