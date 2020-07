Moto G8 power lite, reseña

El G8 Power Lite sigue las mismas líneas que sus antecesores: curvas suaves, colores vivos y cámara frontales poco intrusivas. A pesar de ser de plástico, el acabado le de una imagen más sofisticada. El único gran error en su diseño es su bocina. Por alguna extraña razón, Moto colocó la bocina en la parte posterior. Esto hacía que nos quedaramos sin sonido al ver videos por taparla con los dedos. Lo más extraño de todo es que todos los otros modelos la llevan en la parte inferior.

En cuanto a desempeño, el Power Lite es una buena “secuela” del G8 Play; mejorando la cantidad de RAM, ROM y el procesador. Para tareas habituales, este equipo puede realizar todo sin problemas. Sólo no esperes multitareas en pantalla.

Cámara

Aquí es donde este pequeño campeón flaquea. Sí, es cierto que toda la gama media suele decepcionar un poco en este rubro. Pero el problema del G8 Power Lite no es la cámara en sí, si no la combinación de éstas. La cámara principal es decente y sólo falla cuando hay poca luz. Incluso las fotos tipo retrato quedan bien para su segmento. Pero la cámara macro es francamente mala. Este problema lo ha cargado Moto desde el Motorola One Macro. Esta cámara llegó a la gama media y, aunque suena interesante en papel, su ejecución real es muy mala. Tiene problemas en obtener suficiente luz por la distancia a la que hay que poner el lente y, en este modelo en particular, nunca logré enfocar bien una foto de este tipo. Los nuevo Motorola Edge tienen una mejor cámara para este propósito (claro, estos cuestan muchísimo más), pero en la gama media nunca pudo implementarla bien la compañía.