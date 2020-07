Reseña Xiaomi Redmi Note 9S

A pesar de ser un teléfono de gama media, los acabados del 9S le dan un estilo muy premium: una cubierta metalizada y brillante, rematada con esquina curvas. De ningún modo el 9S se ve como un teléfono económico. Tal vez el único detalle en contra es lo protuberante de su módulo de cámaras trasero. Éste sale mucho del teléfono por lo que, con el tiempo, podría tender a rayarlo si lo acuestas con la pantalla hacia arriba.

En cuanto al desempeño, el 9S no tiene problemas en manejar los día a día más comunes: chat, redes sociales, ver series y videos, etc. Sin embargo, la capa de Android propietaria llega a complicar un poco las cosas. Aunque Xiaomi está muy orgulloso de su MUI, la realidad es que le urge una actualización. Se supone que esta versión tendría ya un cajón de apps (donde todas las apps se agrupan y sólo agregas las favoritas a la pantalla principal), pero mi equipo no contaba con él. MUI sin cajón de apps es demasiado parecido a Apple, lo cual molestará a más de un usuario de Android. Afortunadamente pude actualizarlo para tenerla, pero ése sólo era uno de los problemas. El 9S se llega a trabar un poco cuando acumulas muchas notificaciones, y la cámara tarda un poco en correr. Claro, hay que aclara que nada de esto es doloroso de usar; sólo es difícil no notarlo. Hace extrañar teléfonos que la misma compañía ha sacado con Android One (como el Mi A1). Pero que estos detalles no te distraigan: ver series o videos en su gran pantalla es un deleite. A pesar de contar con bocina lateral, el sonido es poderoso y notable.