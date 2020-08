Michael Jordan humilla a jovenes en partido de basquetbol callejero

Un grupo de fanáticos de la NBA se vieron sorprendidos durante un partido callejero de basquetbol cuando ni más ni menos que la figura más importante de la historia decidiera unirse a un partidito con ellos, estamos hablando obviamente de Michael Jordan.

Ver esta publicación en Instagram Throwback to my days... photocreds: @andrew_wiechern Una publicación compartida por MICHAEL JORDAN (@theofficialmichaeljordan) el 11 de Ago de 2014 a las 5:32 PDT

En una grabación de apenas unos segundos que se hizo viral en cuestión de horas por redes sociales, podemos ver a la ex estrella de los Chicago Bulls participando en una “cascarita” de basquetbol en un parque junto a unos adolecentes.

En solo unos segundos de grabación podemos ver un espectacular tiro de media distancia en el que la leyenda del baloncesto encesta de forma espectacular ante la mirada atónita de sus adversarios, a lo que Jordan menciona: “Ey, ¿siguen teniendo Youtube? Yo que ustedes busco ‘Michael Jordan'”.

Gracias a esta grabación pudimos conocer que Jordan acostumbraba a jugar con personas normales y jugadores callejeros e incluso oficinistas después de su retiro, “Podía ganarte, sin que pudieras hacer nada, pero de una forma tranquila. No era que quería humillarte. Se mostró distinto. No vimos su lado combativo, porque simplemente no esperaba lo mismo de nosotros”, comentó Tom Tuohy, quién solía jugar en estos enfrentamientos amistosos.

Lo más curioso es que el resto de jugadores de este enfrentamiento son adolescentes de aproximadamente 16 años, por lo que difícilmente habrán visto jugar a Jordan en su época como profesional, aunque sin duda seguramente conocen el nombre de una de las leyendas más importantes del baloncesto y el deporte en general.