Bon Jovi estrena "Do what you can" y de la mano viene álbum nuevo

Después de verse obligado a cancelar su tan esperado tour mundial y a retrasar el lanzamiento de su álbum, la banda perteneciente al Salón de la Fama del Rock and Roll, Bon Jovi anunció hoy que su nuevo álbum 2020 oficialmente tendrá su lanzamiento el próximo 2 de Octubre del 2020 por Island Records. El álbum puede ser pre-ordenado aquí. La banda también lanzó su sencillo “Do What You Can”, disponible en todas las plataformas aquí.

Originalmente planeado para salir el 15 de Mayo, 2020 es un álbum completo con una amplitud y profundidad en composición, titulado así por un año esencial y retador en muchos frentes. Al igual que todo su país de origen -y del resto del mundo-, Jon se encontró viviendo una experiencia inesperada, al tiempo que la pandemia del coronavirus cambiaba al mundo, seguido rápidamente por los pasmosos eventos entorno a la muerte de George Floyd que tomaron los titulares, desencadenando en un movimiento nacional por la lucha de igualdad racial. Fue entonces que supo que había mucho más qué decir de este 2020. Escribiendo desde el estudio de su casa, dos nuevas canciones nacieron: “America Reckoning” y “Do What You Can” abordan estos eventos y convirtieron este álbum una completa entidad creativa.