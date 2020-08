Paper Mario: The Origami King, Reseña

Paper Mario: The Origami King no es tu juego estándar de la popular mascota de Nintendo, aquí no irás corriendo de un lado a otro, sorteando obstáculos y aplastando hongos malvados. Bueno, en realidad sí los aplastas pero no del modo que estás acostumbrado.

Este título DE Nintendo Switch se desarrolla como una especie de RPG pero con cambios algo raros para los fanáticos del género. Pero que eso no te detenga, ya que este juego es de lo más entretenido.