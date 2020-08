Crean cumbia del rufián de la combi

El video que de ha viralizado recientemente sobre los hechos sucedidos en una unidad de transporte público en las últimas horas, han desembocado en una cantidad inmensa de memes, chistes y bromas de todo tipo, sin embargo una cumbia parodiando el tema se esta haciendo cada vez más viral conforme pasan las horas.

El músico y creador de contenidos Salvatore Zamorini, aprovechó el hype que ha generado el evento sucedido en la carretera México-Texcoco y ha decidido realizar una parodia del famoso tema “17 años” de los Ángeles Azules, pero sustituyendo la letra y haciéndola alusiva a la tremeda sacudida que los pasajeros le dieron al rufián en cuestión.

"Planeamos bien el rollo, subí primero yo, pedí las billeteras, de pronto algo pasó, sentí que me golpearon y mi compa corrió, sentí otro ch*ngadazo, todo mal me salió" es parte de la letra de la canción, sin duda un tema muy gracioso

Una letra que narra el fallido asalto que intentara un individuo a los pasajeros de una combi y que terminara en tremenda golpiza, además cuenta de forma implícita con una moraleja al final de la canción en donde menciona: "espero aprender de esta forma la lección, no quiero pasar más minutos de horror, me llovieron put#zos en mi cantón, mi vieja vio el video y más put#zos me metió".

El tema ya supera los 2 millones y medio de visualizaciones en Facebook, además de mas de 100 mil compartidas, convirtiéndose en uno de los fenómenos que se han vuelto más virales en pocas horas en un año que ha tenido de todo.