Palabras que los mexicanos usan a diario y que no existen en el diccionario

Los mexicanos siempre nos distinguiremos por usar palabras que usamos a diario y que no existen en el diccionario y cada ciudad, incluso tiene sus propias palabras y regionalismos. Estas palabras nos dan identidad como pueblo y como país. Estas palabras que te pondremos a continuación no existen en el diccionario y la Real Academia Española no reconoce.

Algunas de estas palabras se aplican en el mundo de oficina comúnmente denominado, mundo godín, palabras como bomberazo, bonche, cooperacha, y vaquetón.

Bomberazo: trabajo o tarea imprevista que debe hacerse inmediatamente porque es urgente

Bonche: hace referencia a una gran cantidad de cosas como: libros, papeles, trabajo, etc.

Cooperacha: cooperación aparentemente voluntaria que se hace entre amigos, familiares o compañeros de trabajo para comprar bebidas, botanas o demás artilugios para una fiesta.

Vaquetón: se refiere una persona floja o perezosa

Chipocludo: se dice de la persona que es buena en sus deberes o trabajo. También se utiliza para decir que algo está increíble.

École: expresión que se utiliza para dar la razón

Garigolear: palabra usada para decir que algo está demasiado adornado

Enmuniado: se utiliza para referirse a una persona que está molesta, enojada o enfadada

Jocho: hot-dog o perro caliente

Malacopa: para referirse a una persona cuyo comportamiento cambia de forma negativa cuando está bajo la influencia del alcohol

Quihubo o Quihúbole: típico saludo para decir ¿Qué hubo?

Teporocho: otra forma de decir borracho o alcohólico

Teto: para designar a alguien que es muy torpe, atolondrado o que se comporta como un niño cuando no lo es

Guandajón: desaliñado, que usa ropa demasiado holgada, holgazán.

Huesear: entre artistas, tener empleos mal pagados o poco relacionados con una carrera artística, como tocar en bares o tomar fotografías en una boda.

Jaino: novio o pretendiente

Nel: un “No” contundente

Merequetengue: fiesta o celebración, se usa también para referirse a un gran alboroto, problema o serie de obstáculos

Sacatón: cobarde