The Dark Pictures Anthology: Man of Medan disponible ahora en Xbox Game Pass

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan es un juego de terror cinemático que ya esta disponible en Xbox Game Pass. Esto fue anunciado por el líder de videojuegos Bandai Namco Entertainment, quien también añade que el título estará disponible para PC en el mismo modo a finales de este año.

En Man of Medan, cuatro amigos y su capitán de buceo inexperto se embarcaron en un viaje de buceo, y se rumorea que podrían encontrar un naufragio de la Segunda Guerra Mundial. A medida que avanza el día y llega una tormenta, su viaje pronto se convierte en algo más siniestro. ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? Esa es decisión del jugador.

Además a esta celebración Bandai Namco ha lanzado a su vez, una extensión de Twitch gratuita que ahora está disponible y permite a los espectadores desafiar su instinto de supervivencia votando por las elecciones realizadas por el streamer.

The DarkPictures Anthology: Man of Medan es desarrollado por Supermassive Games y lanzad para PC, Playstation 4 y Xbox One. Para los suscriptores de Xbox Game Pass será una joyita que podrán jugar y aventurarse en el mundo del terror.