Will Smith pierde los dientes por un palo de golf

Will Smith le dijo adiós a su sonrisa perfecta luego de un accidente con Jason Derulo que provocó que se le rompieran los dientes mientras le enseñaba cómo dar un buen tiro de golf.

Como sabemos, Will Smith acostumbra grabar cada momento divertido de su vida y publicarlo en sus redes sociales. En este caso, el actor de "El príncipe del rap" quiso presumir cómo le daba clases de golf al cantante Jason Derulo.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y mientras le daba indicaciones a su amigo, este preparó el tiro sin avisar y con tanta fuerza que no notó que hincado y atrás de él estaba Will Smith tratando de darle instrucciones y fue quien recibió el terrible golpe en la boca.

Ver esta publicación en Instagram And we never saw @jasonderulo again Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith) el 9 de Ago de 2020 a las 1:20 PDT

Will Smith gritó del dolor y se asomó a la pantalla de su celular para ver el resultado que fue de dientes frontales rotos.

Más tarde Smith publicó una fotografía con Derulo en Instagram donde se puede ver mejor cómo quedaron sus dientes. Claro, hay quienes no lo creen y aseguran que se trata de una broma.

¿Ustedes qué opinan?