Pepillo Origel se disculpa con Érika Buenfil por ofensa a su hijo

Érika Buenfil no esperaba una disculpa pero la aceptó con mucho gusto de su amigo Juan José Origel quien la había ofendido hace unos días por revelar información personal suya pero sobre todo, por hablar mal de su hijo.

Érika Buenfil, entre lágrimas, decía en una entrevista que se había sentido muy herida por quien alguna vez consideró su amigo y que no iba a permitir que se metieran con su hijo ni que lo menospreciaran.

Fue en el programa de Hoy donde Buenfil y Origel se reencontraron luego de la polémica en redes sociales.

"Ya hablé con ella porque entre Érika y yo hay una amistad de muchos años. Pero una buena amistad. La güera se molestó por lo que dijimos en el programa, con toda la razón del mundo porque se habló de su hijo. Yo en lo personal no dije nada del niño", decía Origel tratando de excusarse.

Sin embargo, Buenfil respondió diciendo que su hijo, de quince años, ve todo lo que sale en televisión, en redes sociales y que igualmente sus amigos lo hacen, dando a entender que hablar de la vida privada del joven puede provocar murmuraciones o sorpresas en sus círculos cercanos: "Tocar fibras delicadas de la vida personal no ya nada más mía sino que corresponde a su historia de vida, ya lastima, ya hiere y hay que defenderlo. A mí lo que me lastima es cuando él me lo comenta", aseguró la actriz.

"Con los hijos no, con mi niño no, mi hijo es un adolescente que merece respeto que se llama Nicolás Buenfil y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera y mucho menos despectivamente y yo lo sentí así", dijo con la voz entrecortada.

Pepillo intentó defender a su compañera Martha Figueroa, quien hizo el comentario pero Buenfil, enojada, dijo que la conoce muy bien y que sabe que la expresión fue malintencionada.

Al final, Juan José Origel se levantó y le dio unas flores ofreciéndole su cariño y admiración por siempre.

"Con mi niño no, nada más con mi niño no", insistió Buenfil.

La polémica inició cuando Pepillo Origel y Martha Figueroa hablaron de Érika Buenfil y sus TikToks, una cosa llevó a la otra y terminaron hablando de su hijo a quien llamaron "Zedillito" pues el joven aparentemente es hijo irreconocido del ex presidente Ernesto Zedillo.