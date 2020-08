“Prop Store es conocido por centrarse en las décadas de 1970 y 1980 con nuestras subastas de recuerdos, y estamos encantados de continuar nuestra tradición de ofrecer lotes de calidad de Star Wars con el disfraz original de Darth Vader de gira de 1977 en esta subasta”.

“Además de usarse en eventos promocionales de la película original, la cúpula del casco tiene la distinción de aparecer en el póster de Advance de ‘The Empire Strikes Back‘” comentóEl director de operaciones de Prop Store, Brandon Alinger.

Y, no solo eso, ya que el sable de luz de Obi-Wan Kenobi y de el Conde Dooku, utilizados por Ewan McGregor y Christopher Lee en de Return Of The Jedi de 1983, así como utilería de la serie The Mandalorian, también formará parte de la subasta.

Para los que les interese registrarte en la subasta, pueden hacerlo dando click AQUÍ.