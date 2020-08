Maluma aclara la polémica de Hawái y Neymar

Maluma tuvo que salir a aclarar toda la polémica sobre su reciente sencillo "Hawái" y si este realmente era con dedicatoria a su ex novia Natalia Barulich y su actual novio el futbolista Neymar.

Fue a través de un Instagram Live en el que Maluma dio su versión sobre la canción que aparentemente estaba dedicada a su ex novia y que recientemente Neymar cantó junto a sus amigos para demostrar que sabía la indirecta.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum "Papi Juancho", Maluma respondió a todas las dudas de sus fans y aclaró que la canción nunca fue escrita para Natalia. De hecho, él no fue el único autor del tema por lo que sería imposible que estuviera dedicado a ella.

"Jamás me inspiré en ninguna relación del pasado. Yo sé que muchos de ustedes lo querían, pero no es así. Terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía qué hacer, cada quien se fue por lo suyo. Yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados", aseguró.

Respecto a la enemistad que podría tener con Neymar, Maluma aseguró que no existe tal e incluso agradece que su sencillo sea utilizado como un himno de celebración para los futbolistas.

"No ha pasado absolutamente nada, yo realmente no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. No tengo ningún problema con él [...] Por lo menos yo no tengo ningún problema, al revés me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona después del partido", concluyó.

Papi Juancho, el nuevo álbum de Maluma, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

