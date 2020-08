Black Eyed Peas estrena video musical, 'Vida Loca' con Nicky Jam y Tyga

Manteniendo su gran reputación en los visuales, el grupo se muestra en un evento fuera de sede para ‘Vida Loca’, esta vez toma lugar en una oficina, un gimnasio y las calles, con una energía prendida y una coreografía de baile cautivante, que es acompañada por los divertidos cameos de Nicky Jam y Tyga. Este video trae a la vida a una melodía con un éxito al estilo único de Black Eyed Peas.

Próximamente, la agrupación estará en los escenarios de los pecios MTV Video Music Awards por primera vez en su icónica carrera, el próximo 30 de agosto, en donde interpretarán en vivo ‘Vida Loca’. Viene un show prometedor lleno de sorpresas.

Recordemos que su gran éxito mundial ‘Ritmo (Bad Boys For Life), fue el primer sencillo de su álbum ‘Translation’ y también fue tema principal del soundtrack de la película Bad Boys For Life con Will Smith y Martin Lawrence.

Ocho meses después obtuvo docenas de certificaciones platino en todo el mundo, alcanzando números enormes y llegando a acumular más de mil millones de streams y views, convirtiéndose en el tema más escuchado y visto.