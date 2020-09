Samsung Curved Monitor 27 pulgadas, reseña

El tamaño, mucho más grande a los del promedio, causó inconvenientes al principio. Claro, esto fue parte de nuestra ingenuidad al dejarlo a la misma distancia que el monitor pequeño que usábamos. Una vez que logramos ponerlo a la distancia correcta, nuestros ojos se fueron acoplando más y más. Pero lo que terminó de acostumbrarnos por completo fue su modo Eye Saver. En este, la saturación de color y el brillo son menores, además de que reduce la cantidad de luz azul que emite. Este tipo de luz nos mantiene alerta y puede llegar a afectar nuestro ciclo de sueño. Para alguien que pasa la mayor parte de su día frente a un monitor, este modo hace honor a su nombre y mantiene tu vista con un mínimo de estrés.

A jugar se ha dicho

En el apartado de gaming, el desempeño es sólido. Pero, ojo, debes actualizar tus drivers de tarjeta gráfica. Ya que sin ellos puede ser que notes cierto pequeños errores. Esto nos pasó y, una vez instalados, no volvieron a ocurrir. Aunque corre a 75Hz, no es un aumento tan importante sobre los 60Hz; por lo que no notarás un gran cambio como en los monitores de 144Hz. Pero en todas las sesiones de juegos, se mantuvo a la altura y sin complicaciones. Tal vez la única queja sería el balance de tonos inicial, pues es muy brillante y resalta de más los colores cálidos. Nada que unos ajustes de configuración no arreglen. Por último, hay que mencionar que es compatible con la tecnología AMD FreeSync, que mejora la estabilidad en la tasa de refresco y evita que la pantalla “se corte” en momentos de mucho movimiento.

Facilidad de ensamble y sonido La base es muy sólida y fácil de colocar. Su peso es relativamente ligero para su tamaño. Las bocinas integradas, aunque no tienen una calidad portentosa, sí presentan una mejor potencia respecto a otros monitores que he utilizado. Conclusiones Que su forma peculiar y su tamaño no te confundan: el Samsung Curved Monitor 27” es una excelente opción para tus necesidades de gaming y profesionales. Realmente su curvatura y tamaño ayudan a apreciar una mayor cantidad de detalles en pantalla sin cansar la vista. Calificación: 9 Por Rolando Vera