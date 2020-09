Windbound, Reseña de un título que redefine la supervivencia

Sin embargo, el título también tiene una dificultad más alta que otros del mismo género. A diferencia de otros juegos de supervivencia, aquí pierdes permanentemente tus herramientas al morir si se encuentran dentro de una bolsa especial. Tu personaje sólo puede cargar un número limitado de ítems que se mantienen en tu inventario aún después de morir. Esto te lleva a crear estrategias sobre dónde puedes guardar las cosas y cuáles son las más importantes para conservar. Al mismo tiempo, este elemento puede ser del desagrado de los veteranos del género; ya que sí castiga mucho a quienes no planean. Después de un par de muertes frustrantes es cuando llegas a comprender cómo debes jugar el juego y la dificultad disminuye. Aquí, tal vez muchos jugadores no tengan la paciencia para aprender a lidiar con este sistema.

La estética de Windows es muy similar a la de Zelda: Breath of the Wild. Los paisajes no son gráficamente impresionantes pero su estilo de arte los hace hermosos y agradables a la vista. Cada isla se siente como un pequeño paraíso desolado donde puedes perderte. Incluso el mar las nubes y las olas te dan una sensación de estar en un ambiente completamente gigantesco. Incluso los animales salvajes con los que tienes que luchar tienen una estética impresionante; pero no te dejes engañar por sus apariencias: ellos están listos para acabar contigo rápidamente.

La música pasa de épica a completamente relajante, lo que hace de esta aventura una experiencia semejante a unas vacaciones digitales. Realmente es un deleite para los sentidos perderse dentro de este mundo tropical.

Versión de Switch

Gracias a que el juego depende más de su estilo artístico que de su técnica gráfica, éste no sufre demasiado cuando se lleva en modo portátil. Aunque la resolución es menor los visuales se siguen viendo impresionante gracias a su paleta de colores y su estilo caricaturesco. Los tiempos de carga dejan un poco que desear, pero es algo normal en los títulos de esta consola. El hecho de poderla llevar a todas partes lo hace una gran opción.

Versión de PC

Al igual que en nuestro previo, utilizamos la siguiente configuración Procesador: Intel Core i9 10900k Ram: 32 GB HyperX RGB DDR4 a 3200 Mhz GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Monitor: Predator Z35 con una resolución de 2560 x 1080 A diferencia del Hands-On, queríamos ver si el título se adaptaba a otras relaciones aspecto y no obstante de poder hacerlo, tiene la opción de personalizar la tasa de refresco, así como el V-Sync. Visualmente esta versión sin duda es la definitiva entre plataformas, ya que poder visualizarlo en su máxima expresión gráfica con altos FPS son un verdadero deleite. Conclusiones Windbound es un juego hermoso que requiere paciencia y planeación. Hay un montón de cosas por descubrir, pero debes estar listo para jugar bajo sus reglas. El esfuerzo lo vale ya que, si aprendes a lidiar con estas barreras, te encontrarás con una aventura muy agradable y perfecta para estos tiempos donde debemos permanecer en casa. Calificación: 8 Por Rolando Vera en Nintendo Switch, Ken Luna en PlayStation 4 y Vladimir Arteaga en PC