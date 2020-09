Yuya responde a las críticas por el aspecto de sus cejas

Estos días de cuarentena han hecho que cambiemos nuestros hábitos desde los más básicos. Por esa razón a Yuya no le molestó ni un poco que sus fans le preguntaran por qué había decidido dejar sus cejas sin depilar.

Recientemente Yuya subió a sus historias de Instagram algunos videos donde compartió un poco de su rutina de belleza y sus productos de cosméticos que han sido muy exitosos entre sus fans.

Pero antes de comenzar a presumir los distintos colores de labiales, Yuya quiso aclarar un tema que sus seguidores le estaban comentando demasiado: el por qué sus cejas estaban tan gruesas.

"Durante mucho tiempo yo me depilé las cejas, siempre tuve cuidado en eso, incluso desde que soy una niña me las comencé a depilar porque mi papá creyó que era prudente, de hecho él me la quitó. Estéticamente y simétricamente (depilarlas) sería lo ideal pero no es lo que soy y me ha costado mucho trabajo, obviamente es un trabajo de todos los días el aceptarme y más si me expongo tanto de pronto acá", decía en tono tranquilo la joven originaria de Cuernavaca, Morelos.

Pero después de su discurso de aceptación Yuya decidió tomar la situación más tranquila y dijo la verdad:

"Tampoco tanto rollo, nomás no me las quiero quitar. A lo mejor en unos días me las depilo".

Los seguidores de la influencer aprovecharon para mandarle mensajes de apoyo por lo que hizo reflexionar a Yuya sobre la libertad de opinar sobre los demás pero que algunos comentarios pueden lastimar a los demás.

Yuya ha sido una referencia de moda y belleza por mucho tiempo en redes sociales. Tan solo en Instagram cuenta con más de 16 millones de seguidores alrededor del mundo.

Y si a ti te encantan las cejas de Yuya, te recomendamos estos trucos para hacerlas crecer.