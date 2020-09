Un famoso youtuber que se ha encargado de revivir a algunos personajes virales del pasado fue quien se dio a la tarea de buscarlo.

"No, ni mergas" o "No me estés gritando la pinc$& madre", fueron las frases que colocaron a Pedro como uno de los personajes virales hace 13 años.

Gracias al youtuber Yulay, sabemos el día de hoy que ha sido de este inolvidable sujeto, pues se dio a la tarea de buscarlo por todos los rincones de Torreón, Coahuila.

“Hola, buenas noches, soy ‘Pedrito ni mergas’, para servirte, cabrón”, así se presenta este famoso personaje con el youtuber y su público.

Pedro recordó lo que se encontraba haciendo aquel día que se hizo viral. “Comprando caguamas clandestinas, nomás que no me dejaban los del alcohol. Los hijos de la chingada se me atravesaron y valió madres”, relata Pedro.

Actualmente, Pedro tiene 35 años y sufre de convulsiones, por lo cual no debería tomar bebidas embriagantes , sin embargo no deja de beber.

El famoso youtuber ha revivido a varios personajes virales del pasado como "Las cholas de Chalco", "El señor de la Combi", "Mc Dinero" y ahora a esta verdadera joya.