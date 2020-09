Hombre de 32 ha dejado de envejecer, luce de 13 años

Mientras unos buscan la fuente de la eterna juventud, quien la posee, lo ve como una verdadera maldición. Tal es el caso de Denís Vashurin, un hombre de 32 años que desde hace mucho tiempo ha dejado de envejecer.

Su historia ya es un fenómeno viral. Si lo ves de lejos, si lo ves de cerca, el hombre parece un adolescente. Denís, de la nada, dejó de crecer y a pesar de ser una persona que ya es del tercer piso, parece que tiene tan solo trece años.

Denís Vashurin reveló a un canal ruso de Youtube que desde pequeño notó cómo no crecía al mismo ritmo que sus amigos. Sin embargo, ni siquiera en su adolescencia se preocupó por ello, hasta que nada parecía mejorar.

Lo interesante es que lo único diferente es su aspecto pues él mismo ha asegurado que tiene molestias como las de cualquier adulto.

Aunque cualquiera querría lucir unos añitos más joven, la realidad es que no es tan sencillo como parece. El hombre ya está harto de los cuestionamientos de la gente que recién lo conoce. Así mismo, considera que no es nada divertido tener que explicarle a un policía de tránsito que no eres un adolescente al volante.

