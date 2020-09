Jennifer Aniston criticada por su aspecto durante reencuentro de Friends

Jennifer Aniston ha dado mucho de qué hablar los últimos días pero sin duda, el del reencuentro de las protagonistas de FRIENDS fue el más mencionado el fin de semana.

Con motivo de la entrega de Premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense, Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow, quienes interpretaron respectivamente a Rachel, Monica y Phoebe en la serie FRIENDS, se reencontraron para un clip del evento.

Jennifer Aniston muestra la realidad de su amigo con COVID para concientizar

Jennifer Aniston estaba en su casa cuando aparecieron Courteney Cox y Lisa Kudrow en la toma. Las tres pretendían que eran roomies y se burlaban al mismo tiempo de la serie que las hizo famosas.

Pero a pesar del esperado reencuentro, algunas personas no pudieron evitar notar las cirugías y botox a los que se ha sometido Aniston. Mientras Lisa Kudrow era aplaudida por lo bien que se veía, la ex esposa de Brad Pitt fue criticada por no lucir natural.

"Irreconocible", "Ha empezado con las cirugías", son algunos de los comentarios que recibió la actriz en redes sociales. Sin embargo, algunos otros la defendieron asegurando que para sus 51 años, la actriz luce hermosa y bien cuidada.

Otra de las apariciones de Aniston en los Emmy fue cuando ayudó a Jimmy Fallon a presentar un ganador. Eso sí, con todas las medidas de seguridad que más bien, jugaban a ser exageradas.

