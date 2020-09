Reseña Moto G8 Power

Por ello, después de varios días de uso intensivo y de diferentes pruebas de rendimiento, batería, cámara y sonido, aquí te traemos los resultados.

El Moto G8 Power resulta ser un smartphone hecho para resistir un ritmo acelerado tanto para el trabajo como para la escuela, donde se requiere usar todo el tiempo un equipo inteligente para consultar en internet, tomar fotografías y hacer tareas de texto. Pero con grandes añadidos como un gaming optimizado y un sistema de sonido completo.

Estas son las especificaciones de rendimiento del Moto G8 Power:

Las características técnicas hacen que este terminal cumpla con tareas exigentes y simultáneas sin congelarse ni ralentizarse, pues tuvimos hasta 10 aplicaciones abiertas en segundo plano como Instagram, Twitter, WhatsApp, Uber, Facebook, Google Chrome, Word y una aplicación para notas rápidas, y nunca se detuvo el teléfono.

Aunque en ocasiones se reiniciaban las aplicaciones, podíamos alternar entre ellas sin problemas, por si necesitas editar textos o escribir ideas de una app a otra, mientras escuchas música de fondo. Inclusive lo probamos con la miniatura de YouTube cuando hacíamos otras actividades y siempre estuvo a la orden de lo que necesitábamos.

Por otro lado, el procesador es muy bueno para correr videojuegos demandantes, ya que títulos como Forza Street, PUBG o Call of Duty Mobile, los ejecutaba sin inconvenientes y a un nivel gráfico medio, sin sacrificar la estabilidad del gameplay. Así que juegos sencillos como Candy Crush, Among Us o Clash Royale no fueron un reto para este terminal.

Perfecto para escuchar música e ideal para consumir contenidos

De algo podemos estar muy seguros, el Moto G8 Power tiene un sistema de sonido espectacular, que nada tiene que envidiarles a los equipos de gama alta. Ya que está equipado con 2 altavoces para escuchar contenido multimedia: uno ubicado en la parte superior de la pantalla que también funciona para llamadas, y el segundo en la parte de abajo a un lado del puerto USB-C. Pero, lo más llamativo del equipo es que ambas bocinas son estéreo y cuentan con certificación por Dolby.

Una de las experiencias más completas de este equipo sin duda, pues la música se escucha fantástico a cualquier volumen solo con los altavoces del equipo, pues independientemente de la calidad del archivo en Spotify, el balance de las melodías tenía una gran calidad.

Algo que también se refleja en los contenidos multimedia de plataformas como Netflix, Twitch, Facebook Gaming o Youtube, mismos que resultaban muy gratos de consumir gracias a sus altavoces, acompañados de una pantalla grande con buena resolución, y a una cámara frontal casi oculta en una esquina del equipo que hace más amena la experiencia.

Y, si a esto le sumamos que consumir videos, jugar, escuchar música a todo volumen y tomar fotografías nos dio una duración de batería de aproximadamente 30 horas, podemos cerrar un rendimiento óptimo y de gran calidad.

Sin embargo, uno de los aspectos que no nos gustó fue que el Moto G8 Power no posee reconocimiento facial como método de seguridad, algo que muchos teléfonos actuales, inclusive de la gama de entrada, integran en su funcionamiento.

Algo que puede compensar este apartado, son las clásicas acciones Moto, las cuales son muy útiles para el día a día como girar el teléfono 2 veces para abrir la cámara, o agitarlo de lado a lado para encender la linterna o solo voltearlo para desviar una llamada, resultan prácticas y cómodas una vez que te acostumbras.

Fotografía clara, simple y de buena calidad