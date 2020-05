Moto G8, Reseña

La línea Moto G de Motorola siempre ha sido una fuerte contendiente en el segmento de la gama media. Sin embargo, la 8va generación ha sido algo dispar. Mientras que el Moto G8 Play se convirtió en una opción muy atractiva y el G8 Plus trajo una de las mejores cámaras de su “hermano mayor” (el One Vision), el Moto G8 queda en un lugar incómodo entre éstos.

En general, el Moto G8 no presenta mayores problemas. Con su Android casi puro y las Acciones Moto, el teléfono no tiene mucha interferencia en su día a día. Redes sociales, video, chats; todo funciona a la perfección. Cambiar de una aplicación a otra es rápido y prácticamente nunca tuve problemas con él. Sólo una aplicación me molestó más de una vez: la cámara (que veremos en su propio apartado). Y la batería de 4,000 mAh te llevará al final de tu día con suficiente energía de sobra.

Cámara

Aquí fue donde el Moto G8 me perdió. Y no porque las fotos fueran malas. Para el segmento y punto de precio, son aceptables. Incluso el modo Ultra amplio es una gran adición para paisajes o grupos de amigos. Pero el enfoque automático me dio más problemas que ningún otro teléfono de Moto. No importaba si era de día o noche, a la cámara le costaba muchísimo trabajo enfocar (y limpié más de una vez el lente para estar seguro). Tampoco iniciaba bien con la acción de muñequeo, característica de los teléfonos Moto. Por último, el lente macro es francamente malo. Sí, puedes hacer acercamientos extremos; pero al ser tan cerca del objeto bloqueas la luz. Necesitas un ambiente muy bien iluminado para obtener una foto decente.