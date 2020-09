Responden a Maluma con versión femenina de "Hawai"

"Hawai" de Maluma se ha convertido en la sensación musical del verano que cualquier hombre con un corazón dolido podría dedicarle a su ex pareja. Sin embargo, la cantante Beatriz Luengo no quiso que las mujeres se quedaran atrás y reaccionó con una ingeniosa respuesta en el mismo ritmo que la original.

En sus redes sociales la cantante española ya había compartido una versión acústica de la respuesta. En ese momento, acompañada de su piano, solo había compuesto unos versos del tema. Sin embargo, este fin de semana sorprendió con la versión completa.

Maluma aclara la polémica de Hawái y Neymar

"Sabes que no me falta nada, absolutamente nada, Hawái de vacaciones, feliz por mil razones. Perfil falso en Instagram pa' que no veas cómo me chequeas...", dice parte del coro del video que ha conseguido más de siete millones de reproducciones en Instagram tan solo el fin de semana.

La canción fue aplaudida, también, por mujeres de la industria quienes felicitaron a Luengo por promover letras feministas que defienden el valor de una mujer.

"Hawai" no es la primera respuesta a un éxito musical interpretado por Beatriz Luengo. También lo ha hecho con temas como "El Amante" de Nicky Jam y "When I was your man" de Bruno Mars.

Por su parte, Maluma causó polémica por el tema pues se asegura que tiene dedicatoria a su ex Natalia Barulich y el futbolista Neymar quienes han confirmado que se encuentran en una relación.

LOS40 #TodosLosÉxitos