A dos meses del fallecimiento de Naya Rivera en el lago Piru, en California, su hermana y el ex esposo de la actriz se han visto envueltos en una fuerte polémica luego de que los acusaran de tener una relación amorosa.

Recientemente, paparazzis captaron a Nickayla Rivera pasando tiempo con Ryan Dorsey, ex esposo de Naya Rivera y padre del hijo que la actriz dejó en vida, Josey. Incluso, algunas fotos sugieren que fueron vistos tomados de la mano.

TE RECOMENDAMOS: Las mejores presentaciones de Naya Rivera en Glee

Más tarde, medios de espectáculos aseguraron que Nickayla y Ryan se mudaron a la misma casa para ver por el bien del pequeño de cuatro años, Josey, quien vio cómo su madre falleció.

La polémica provocó miles de comentarios en contra de la pareja a quienes tacharon de no respetar la memoria de la actriz de "Glee". Por esta razón, ambos quisieron salir a declarar sobre el tema.

En su cuenta de Instagram, Nickayla emitió un comunicado donde asegura que cualquier decisión que se está tomando en estos tiempos difíciles, es por el bien:

"En el momento más oscuro de mi vida, lo único realmente importante son mis amigos y mi familia. Y estar ahí para mi sobrino, aunque no sea capaz de estarlo para mí misma. No estoy preocupada por cómo puedan lucir las cosas porque nadie puede ver cada momento agonizante que todos enfrentamos. He aprendido que lo que más importa es mostrar compasión, no juzgar a los demás y no dejar de valorar ni un solo momento. Espero que los demás sepan hacer lo mismo", escribió.

Por su parte, Ryan Dorsey publicó un video de 12 minutos aclarando el mismo tema, asegurando que la gente que los critica ni siquiera los conoce como para que los juzguen. Así mismo, reveló que el pequeño Josey fue quien pidió que su tía viviera con ellos:

Ver esta publicación en Instagram 🗣Its not always black and white. Una publicación compartida por dorseyryan (@dorseyryan) el 29 de Sep de 2020 a las 4:58 PDT

"Me preguntó que si Titi podía vivir con nosotros, 'quiero que Titi viva con nosotros para siempre' porque ella es lo más cercano que tiene a una madre [...] Es una situación temporal, Después de todo lo que ha tenido que pasar ¿cómo puedes negarle eso? ¿Debido a qué? [...] (Nickayla) está dispuesta a poner su vida en espera y sacrificar cosas, desarraigar su situación por el bien de mi hijo", dijo el actor.