Su separación toma por sorpresa a todos y llega dos meses después de que Ehrich le propusiera matrimonio a Lovato en Malibu en julio.

Todo parece indicar que el amor entre Demi y Max ha terminado, pues recientemente sorprendieron con su ruptura amorosa y el fin de su compromiso.

La intérprete de Sorry Not Sorry y la estrella de The Young and the Restless estaban juntos desde marzo, cuando iniciaron la cuarentena juntos en la casa de la cantante.

Según fuentes cercanas a Lovato, ella misma decidió terminar todo con Ehrich, pues no confiaba en sus verdaderas intensiones.

Una fuente cercana a la cantante aseguró que ella está "realmente molesta y angustiada" por todo lo sucedido, "ella realmente lo amaba y quería que funcionara".

La familia de Demi Lovato no aprueba su compromiso con Max Ehrich

Sin embargo, considerando cómo se ha desenvuelto el fin de su relación con Max, Lovato ya no quiere saber nada de él.

"Demi no quiere tener contacto con Max en este momento. Está completamente avergonzada por la forma en que él ha estado actuando y poniendo su relación en público a través de las redes sociales", dijo la fuente. "Ella no quiere tener nada que ver con él", concluyó.

Ante esto, parece que a Demi le llegó la inspiración para su nuevo lanzamiento "Still Have Me", pues la letra y la situación vivida podrían ser suficiente prueba.

