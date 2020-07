Una hermosa imagen en la que se ve Demi reluciente y sonriente en un vestido entallado blanco, juntando la punta de su nariz con el actor Max quien también está sonriendo y con los ojos entre cerrados, así viendo de cerquita a su prometida. Demi está tomando del brazo a su prometido, presumiendo su anillo de compromiso.

"Cuando era niña, mi padre biológico siempre me llamó su 'pequeña compañera', algo que podría haber sonado extraño sin su acento de vaquero sureño. Para mí, tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene mucho sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de otra persona", con estas palabras abrió la fotografía de su red social.

Él también se une a la conversación y en el mismo pie de foto expresó - "Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Era algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amado por alguien en mi vida (aparte de mis padres) y todo eso. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo mismo. Y me haces querer ser la mejor versión de mí mismo. Me siento honrado de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que un pie de foto podría expresar, pero estoy extasiado de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre mi bebé. Mi compañero. Aquí está nuestro futuro".

Lovato habló este año con sus padres de familia, confesándoles que no le ha ido tan bien en el amor con los hombres que tal vez pudiera terminar con una mujer. Sin embargo aquí la vemos feliz, abrazando a su compañero de vida.