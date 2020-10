Captan a joven entrenando en la calle y lo apodan el Rocky mexicano

Rendirse no es una opción y así lo demuestra un joven que se hizo viral por su particular manera de entrenar que no dudaron en compararla con Rocky Balboa.

En redes sociales comenzó a circular un video de un joven amarrado a una camioneta tipo pickup. Mientras la jala desde la cintura, adelante de él su entrenador recibe los golpes de box.

Al ritmo de "Eye of the Tiger", de la banda Survivor y que fue tema oficial de la película de 1976, el joven consiguió los aplausos por su voluntad y disciplina. Sin duda un entrenamiento digno de un admirador de Rocky Balboa.

Pero indudablemente, este ejercicio no pudo hacerlo solo y además del entrenador, un amigo suyo está en la parte trasera de la camioneta haciendo abdominales. Suponemos que más tarde será su turno.

El video fue compartido primero en TikTok por el usuario @heliouz_ y quien consiguió cerca de 46 mil likes y cientos de comentarios.

Sin duda el que quiere, puede.

