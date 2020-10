Huawei presenta los nuevos Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ y Mate 40 RS

No podía faltar el asistente propio de la marca china que ya estará disponible en 5 idiomas: alemán, español, francés, inglés e italiano. Es de destacar que este servicio ya estará disponible en México.

Companions

Dentro de todos estos anuncios no dejaron de lado los accesorios como el cargador inalámbrico para coche de 50W, la batería portátil de 66W y 1200 mAh, el Ring Ligh Case con carga inalámbrica para mejorar las selfies, la M-Pen 2 con 4096 puntos de sensibilidad, las fundas de piel sintética para los Mate 40 RS, el Huawei Watch GT 2 diseño Porsche, los Huawei FreeBuds 3, los Huawei FreeBuds Pro, estos dos últimos con cancelación de ruido, así como los Huawei Freebuds Studio, unos audífonos on ear con diseño minimalista y codec de 24 bit/96kHz que le dan capacidad de reproducción de pistas de alta resolución que no obstante pueden conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo.