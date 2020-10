Huawei Y9a, Reseña de un smartphone sin servicios de Google

De este buscador, bajar WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, Messenger y un par de aplicaciones de entretenimiento como Twitch, Amazon Prime Video y Netflix, todas ellas usando nuestra cuenta mexicana, sin problemas de conexión y completamente optimizadas para el Huawei Y9a. Incluso la propia compañía recomienda buscar las aplicaciones que no se tienen en App Gallery aquí mismo, ya que el buscador está instalado por defecto de fábrica y se actualiza constantemente.

Lo más interesante, es que aplicaciones específicas como Tuya Smart (para controlar focos inteligentes) o Thether (gestor de amplificadores de Wi-Fi) las pudimos encontrar aquí, añadiendo también servicios como Uber, Mercado libre, Amazon e inclusive Google Maps, todos ellos funcionando como en cualquier teléfono Android. Y para actualizar las apps, tan solo basta con entrar al buscador, y la interfaz te indicará cuales necesitas renovar.

Además, la App Gallery conserva de manera oficial, el instalador de Epic Games para poder jugar Fortnite legalmente, sin embargo, este terminal no es compatible con el battle royale.

Un compañero de batalla

En cuanto al rendimiento, el Huawei Y9a funciona bajo las siguientes especificaciones:

- Pantalla FHD+ de 6.63 pulgadas, sin muesca en ninguna parte

- Almacenamiento interno de 128 GB, expandible solo con memorias NM card de Huawei

- Memoria RAM de 6 GB

- Cámara trasera cuádruple de 64 MP, 8 MP gran angular, 2 MP de profundidad y 2 MP de lente macro

- Cámara frontal retráctil de 16 MP

- Batería de 4,300 mAh

- USB tipo C con carga ultra rápida

- Lector de huellas dactilares integrado en el botón de bloqueo

- Entrada de 3.5 mm para audífonos

- Huawei Assistant

- Android 10

- EMUI 10

Lo más destacado del equipo es su pantalla, ya que, de acuerdo con la compañía china, el frente del Y9a abarca el 92% del teléfono, dejando marcos casi invisibles y, gracias a que su cámara es retráctil, los contenidos multimedia se ven asombrosos.

La cantidad de colores, la resolución y el hecho de que prácticamente todo el teléfono del frente es pantalla, reproducir videos en Youtube (solo desde el navegador ya que no hay forma de instalar la app oficial), contenidos de redes sociales, así como series y películas, se vuelve una gran experiencia de usuario.

Sin embargo, el hecho de que no tenga la muesca al frente y la cámara frontal se esconda en el cuerpo del teléfono, no integra reconocimiento facial, conservando solo el sensor de brillo automático.

Y por si creías que, por no tener Google, te despedías de tu asistente, este terminal incluye el Huawei Assistant, una inteligencia artificial propia de la compañía y que puede crear recordatorios, alarmas, activar funciones como no molestar o la linterna, llamar a contactos e incluso buscar resultados en la web. Sin embargo, las búsquedas específicas o usar calculadora con el asistente aún no las puede lograr.