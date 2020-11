Maluma y The Weeknd lanzan remix de "Hawái"

Si Maluma ya había conquistado a todos con su nuevo sencillo "Hawái", la fórmula ha sido mejorada gracias a la colaboración con The Weeknd en un remix donde podemos escuchar al canadiense cantar fragmentos del tema en inglés y en español.

En menos de 24 horas Maluma y The Weeknd sorprendieron con el remix de "Hawái". Apenas unas horas antes habían compartido una fotografía juntos que ya daba muestras de una colaboración, ahora podemos escucharla y es simplemente fantástica.

"So now he's your heaven. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such an act when you're sleepin' together. All this 'cause I said I don't want marriage. I don't want marriage".

Con un video casi idéntico al original, vemos a The Weeknd cantando el inicio de la canción en su versión anglosajona para luego continuar con el coro en español.

La combinación de voces, ritmo y estilo de Maluma y The Weeknd hace que este tema sin duda se convierta en el nuevo favorito de todos nosotros.

