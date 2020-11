Procesador AMD Ryzen 7 5800X, Reseña de uno de los mejores procesadores de este 2020

Cada reemplazo de procesador es un proceso delicado, ya que debes actualizar la BIOS de tu motherboard. En nuestro caso, lo hicimos a través de internet con el app @BIOS de Gigabyte. Aunque tardado, el proceso se llevó a cabo sin los problemas que tuvimos con la serie 300 (léelos en la reseña anterior). Hasta el momento de escribir esta reseña, nuestra PC se ha desempeñado de forma completamente estable. Consulta la guía de tu fabricante antes de actualizar el BIOS para este nuevo procesador. Un último punto a considerar: este procesador no viene con disipador incluido. Pero si estás actualizando del Ryzen 7 3700X, funciona el mismo sin problemas.

Conclusión

AMD mantiene la promesa de desempeño por un mejor precio contra su rival Intel. En esta generación, los rojos se han acercado (y a veces excedido) a su par de la otra compañía. Aunque la serie 5000 es ligeramente más cara que su antecesora y su consumo energético es mayor, los resultados son tan evidentes que no requieren de mucho pensarlo: el Ryzen 7 5800X es el rival a vencer en este punto de precio. Si no has actualizado tu procesador en unos años, esta es una oportunidad excelente de llevarte la mejor relación calidad/precio del mercado.

Calificación: 9.5

Por Rolando Vera