Anne Hathaway y su primera aparición en la TV a los 14 años

Anne Hathaway cumplió 38 años. Una de nuestras actrices favoritas que ha sobresalido en películas como "El Diario de la Princesa", "El Diablo Viste a la Moda" y "Practicante de Moda". Pero antes de todos sus increíbles personajes, la actriz empezó desde abajo, específicamente un comercial de televisión.

Fue en una entrevista en 2018, con el conductor de televisión Stephen Colbert que Anne Hathaway fue cuestionada sobre sus años de carrera y recordó sus inicios. Ahí, revivió el primer comercial en el que participó.

En el programa, Anne reveló que estaba tan nerviosa que prácticamente no sabía lo que estaba haciendo pues quería que todo saliera perfecto.

"En aquella época tenía 14 años y mi cara era como si una ardilla y una papa hubieran tenido un hijo [...] Era mi primera vez en cámara y no sabía que no te dicen 'ya estamos grabando', solo asumen que lo sabes. No sabía que estábamos rodando el comercial hasta tres horas después", dijo entre risas.

"Estaba guardando la mejor actuación. Quería ser muy buena para cuando las cámaras estuvieran grabando de verdad. Creí que solo movían la cámara porque no les gustaba el ángulo", reveló.