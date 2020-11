Para una nueva película, Johnson tuvo que subirse a un Porsche Taycan, al hacerlo se encontró que su espalda era más grande que el asiento del automóvil.

En la nueva película que protagonizó, Aviso rojo, Johnson tuvo que subirse a un Porsche Taycan. El equipo de producción compró el automóvil, pero cuando Johnson se subió se encontró que su espalda era más grande que el asiento.

El director Rawson Thurber, sin embargo, quería rodar esta escena a toda costa, por lo que se las arregló para obtener las tomas desde ángulos tales que The Rock no parecía estar metido en el auto eléctrico Porsche.

El Taycan no es el único auto en el que no encaja The Rock, ya que hace cinco años, el famoso actor enfrentó el mismo problema con un Ferrari.