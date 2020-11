Pikmin 3 Deluxe, Reseña de un mundo inexplorado

A quienes ya no podrás recuperar será a los tripulantes de la nave, ya que por cada día que pase es una ración de comida, por lo que durante las exploraciones tienes que encontrar frutas para aumentar tus raciones y seguir avanzando; pues en caso

de que te quedes sin reservas, se acaba el juego y deberás iniciar desde el último día que guardaste.

Un mundo minimalista y hostil

Visualmente, Pikmin 3 Deluxe no es espectacular, pero no le hace falta, ya que el trazado de los escenarios, personajes y los pikmin es atractivo. Además, es fácil identificar los caminos para abrir, las cosas que puedes llevarte y las que no, así como la transición del día a la noche es muy notoria y esto ayuda a identificar el momento en el que debes regresar a la nave.

La banda sonora es adecuada, de vez en cuando escucharás melodías para ambientar los menús y las pausas entre días para recapitular la exploración. Mientras que los efectos de sonido y las voces de los personajes son buenas para saber que arrojaste bien a los Pikmin hacia el objetivo, o si es que están sufriendo daño.