Lee sus propósitos que tenía para 2020 y su reacción se viraliza

No es sorpresa decir que el 2020 nos ha dejado un mal sabor de boca a la mayoría y claro, muchos sueños truncos y propósitos que no se pudieron cumplir. Pero ¿te has puesto a pensar lo gracioso que puede ser pensar que nada en la vida está resuelto y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro? Esto sucedió con una mujer que encontró sus propósitos de 2020 y notó que no podría cumplir absolutamente ninguno.

En TikTok ya es uno de los videos más reproducidos de los últimos días, con más de tres millones de reproducciones. Robyn Schall, una comediante estadounidense, compartió en todas sus redes sociales un video que se hizo viral no solo por su capacidad de reírse de su propia desgracia sino también porque muchos se han de sentir identificados con ella.