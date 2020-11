Demandan a niñera por darle nuggets a niños vegetarianos

Una indemnización de 600 dólares (aproximadamente 12 mil pesos mexicanos) tendría que pagar una niñera luego de darle de comer nuggets de pollo a dos niños vegetarianos que cuidaba.

La historia que se viralizó en la red social Reddit luego de que la propia niñera preguntara a los internautas si era incorrecto el no pagar la demanda por "daño emocional" a los niños que había cuidado días atrás.

"¿Soy la mala por no pagar dinero para apoyo emocional a una madre vegetariana por haberle dado carne a sus hijos?", escribió.

A sus 19 años, ha cuidado a niños de distintas familias y jamás había tenido problemas con nadie en los dos años que lleva de niñera. Pero recientemente, por querer consentir a unos adorables niños, terminó con una demanda.

Resulta que cuando ella preguntó qué querían cenar, ellos felices contestaron que una "Cajita Feliz" y pues como los restaurantes de comida rápida no tienen su versión vegetariana y la niñera no sabía que los pequeños lo eran, se le hizo fácil consentirlos de esa manera.

Los niños no dijeron nada, eran muy felices comiendo sus nuggets cuando de repente llegó la mamá quien al ver que sus pequeños rompían "su dieta", reaccionó de la manera más furiosa: "Literalmente les arrancó los nuggets de las manos y empezó a gritar que yo era una horrible persona por permitir que sus hijos comieran cadáveres". Además, comenzó a regañar a los menores por permitirlo.

"Me sacó sin pagarme y más tarde me escribió diciendo que debía pagarle 300 dólares por cada niño por el daño emocional que causé en ellos o que de lo contrario me llevaría a la corte", añadió.

La joven se defendió diciendo que a ella jamás le avisaron que eran vegetarianos. De ser así, ella habría respetado su dieta.

La publicación causó tanta polémica que Reddit decidió borrarla. Sin embargo, los comentarios siguen visibles y muestran el apoyo a la niñera pues si ella no sabía, no había manera de que pensara que fuera mala idea.