Xiaomi Poco X3 NFC, Reseña de una terminal con un toque único

Cuando hablamos de juegos, el X3 los maneja de forma excelsa. Títulos como Call of Duty Mobile, Free Fire y Fortnite corren de maravilla. El tamaño de su pantalla es ideal para jugar, aunque su peso puede cansar. Del mismo modo ver películas, series y videos de YouTube en su pantalla es soberbio.

Finalmente, la batería es ideal para un día de uso, sólo es importante tener en cuenta que usar el modo de 120Hz es más demandante y puede restar horas de batería.

Cámara

Xiaomi siempre se desempeña de forma notable en este rubro, y el X3 no es la excepción. Ésta es una de las mejores cámaras de 64 megapixeles del mercado. Sus tonos no son exagerados y el nivel de detalle hace de cada foto es nítido. La cámara de gran angular no pierde calidad como en otros equipos y su lente macro tiene resultados más que decentes. La app de cámara es un poco compleja para el usuario promedio; pero es imposible discutir sus maravillosos resultados.