Hyrule Warriors: Age of Calamity, Reseña de un juego que nos regresa a la tierra de Link

Estamos una vez más en la mágica tierra de Hyrule, en un reino que siempre está en guerra, sin embargo, en esta ocasión el salvador no solo será Link, sino que también estará acompañado de otros héroes míticos de esta época, Hyrule Warriors: Age of Calamity llega en exclusiva para Nintendo Switch, y aquí te lo contamos si vale la pena el juego o no.

Aunque muchos no lo crean, se trata de un videojuego canon, porque si, Nintendo confirmo que el título forma parte de la línea del tiempo principal previa a The Legend of Zelda: Breath of The Wild, pero con una dinámica de juego diferente a lo que acostumbramos en los juegos de la saga, ya ahora no exploraremos calabozos ni resolveremos acertijos, sino que nos acerca más a los títulos estilo “Warriors” con un gameplay que consiste en eliminar hordas de enemigos con muchos combos, explosiones y movimientos especiales.

Te adelantamos que Age of Calamity resuelve algunas dudas de su título predecesor, pero no te vamos a revelar cosas importantes de BOTW para que lo disfrutes, por lo que no te defraudarás con la historia.