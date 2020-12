Mujer obliga a su esposo a vender su PS5, creyó que era un purificador de aire

Resulta que Jin Wu vio una muy buena oferta en internet y aunque le parecía muy sospechoso todo, decidió tomarla y encontrarse con el vendedor. Al llegar al lugar, vio al dueño de la consola desanimado. Él no quería venderla, más bien su esposa lo obligaba.

"¿Por qué quieres venderlo?", preguntaba Jin Wu. "Es mi esposa la que lo quiere vender", respondió. Jin no pudo evitar sentir compasión por aquel hombre pero aún así decidió aceptar la oferta. De hecho, desde el inicio no entendía lo que sucedía pues al llamar por teléfono para pedir detalles de la compra, una voz de niña fue quien contestó. Más tarde entendió que se trataba de la esposa, quien estaba seriamente interesada en la transacción.

Como sabía lo mucho que podía molestarle a su esposa la compra del aparato para videojuegos, el hombre decidió ocultarle la verdad e inventó que el aparato, en realidad era un purificador de aire.

Pero la mujer, nada despistada, intentó probarlo y evidentemente no cumplió la función esperada. Descubrió que se trataba de una consola. No sabemos si fue porque le intentaron ver la cara o porque realmente le molesta que su esposo sea fan de los videojuegos, el caso es que su esposo no tuvo otra opción.

La historia ha sorprendido principalmente a los usuarios de Facebook, donde se ha compartido más de cuatro mil pesos y ha recibido más de mil comentarios.

Y que nos quede aclarar, nadie tiene el control del otro y mucho menos de su dinero. Sí, entre parejas hay acuerdos pero sin duda uno debe respetar la libertad del otro.