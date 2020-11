PlayStation 5, Reseña de una consola que le apostará a los exclusivos

Algo que hay que tener en cuenta es que la consola de inicio solo nos dio 667.2 GB de almacenamiento, lo cual en el corto plazo será algo a tener en cuenta, sobre todo si somos entusiastas y vamos a jugar varios títulos al mismo tiempo. Aunque el arquitecto de la consola Mark Cerny, confirmó que se lo podrán agregar SSD M.2 a la consola, la marca aún no ha confirmado cuales serán compatibles y si subrayó que al momento del lanzamiento, no tendrá soporte para las mismas, esto se dará por medio de una eventual actualización.

Sobre los tiempos de carga, hicimos una prueba vs una PlayStation 4 Pro que tenemos modificada con una SSD marca Western Digital Blue 3D SATA de 560 MB/s de lectura x 530 MB/s de escritura y Ghost of Tsushima cargo en 53.32 segundos vs 1:02 de la PS5.

También probamos The Last of Us Parte 2 y este nos dio 1:27 en la PS4 vs 1:23 minutos de la PlayStation 5.

Teóricamente la velocidad de la SSD de la PS5 es 10 veces mayor vs la SSD que instalamos en la PS4 Pro, cosa que no vimos reflejada en los tiempos de carga, puede ser que sea una cuestión de actualización u optimización de los juegos, pero al momento de la elaboración de esta reseña, estos fueron los resultados.

En cuanto al calentamiento y el ruido, la PS5 no elevó su temperatura casi nada cuando jugamos tanto Astro’s Playroom como Marvel´s Spider-Man: Miles Morales, creemos que esto se pondrá a prueba ya avanzada la generación de consolas con títulos más demandantes.

Otra prueba que hicimos fue internar sincronizar unos audífonos WH-1000XM2 propios de la marca vía Bluetooth y la consola no es compatible con este tipo de dispositivos, aunque después probamos con los Wireless Headset Gold de PlayStation 4 que se conectan vía USB y estos si fueron reconocidos.