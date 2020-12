Mujeres solteras salen hasta con seis hombres a la vez: estudio

Es común pensar que las mujeres son más tranquilas al momento de tener relaciones de pareja pero esto podría depender de qué tan seria sea la relación pues un estudio reciente asegura que las mujeres solteras podrían salir hasta con seis personas a la vez.

Pero antes de pensar que la mujeres no están interesadas en entablar una relación afectiva seria, el estudio realizado por eHarmony demuestra todo lo contrario y es que el famoso sitio de citas australiano, asegura que si una mujer sale con varios hombres a la vez es porque quiere estar segura de estar eligiendo a la persona adecuada para formalizar.

Las mujeres se toman el tiempo para conocer bien a los hombres que las pretenden, no importa si estos están muy interesados o no, prefieren perderlos a entablar un noviazgo que no sea igual de comprometido como ellas.

Más vale prevenir que lamentar

Según Nicoles McInness, directora de marketing de eHarmony, "las mujeres saben que conocer realmente a alguien toma su tiempo pues las personas revelan quiénes son verdaderamente en el transcurso de las citas". Así, ellas no se pueden confiar de la primera impresión, sobre todo sin han tenido tristes experiencias anteriormente.

Sin duda, su pasado las hace mucho más exigentes y selectivas pues temen volver a ser lastimadas o decepcionadas de su pareja. De hecho, el mismo estudio demostró que al menos el 64% de las encuestadas teme que las ghosteen, es decir, que de la nada, los hombres les dejen de hablar y prácticamente se desaparezcan del mapa.