Huawei Y7a, Reseña de otro teléfono que vive sin Google

Muchas aplicaciones se encuentran en este buscador, como Mi Fit (para controlar pulseras y relojes inteligentes), Tuya Smart (para apagar y encender focos ingteligentes) e incluso una app llamada Theter, para controlar extensores de Wifi. Y todas ellas están optimizadas para usarse en este teléfono, así como hechas para utilizarse con cuentas de México sin hacer configuraciones especiales.

Por otra parte, una de las principales razones por las que tuvimos que acudir a otro dispositivo Android o iOS es para acceder a las bancas móviles, pues no hay muchas de ellas en App Gallery ni Petal Search.

Sin embargo, las apps de entretenimiento como Spotify, Netflix o Disney+, no pudieron transmitir de ninguna forma a dispositivos de Google como los Chromecast o Home Mini. Además, no se puede tener de forma legal la aplicación Google Home para administrar estos gadgets.

La compatibilidad con gadgets de otras marcas como el Roku Express o una Smart TV de LG, no se presentaron inconvenientes, incluso en replicar la pantalla del Huawey Y7a. Así como la conexión a auriculares bluetooth, barras de sonido, bocinas inalámbricas y diversos audífonos alámbricos de 3.5 mm, no tuvimos desconexiones ni lag en la transmisión de audio.

Un compañero para un día largo

El desempeño del Huawey Y7a para los videojuegos fue adecuado, pues Call of Duty Mobile, Forza Street o eFootball PES 2021 corrían con una calidad gráfica baja para brindar un buen rendimiento. Mientras que juegos más livianos como Free Fire, Clash Royale, Candy Crush o Among Us, los ejecutaba sin problemas y a un nivel de resolución medio.

Aplicaciones de productividad como Word, Excel, bloc de notas o el navegador funcionaron sin problemas ni ralentizaciones alternando constantemente entre ellas y utilizándolas al máximo.

La cámara cuádruple cumple sin llegar a ser espectacular; ya que la interfaz es sencilla e intuitiva para capturar imágenes, alternando fácilmente entre el lente principal de 48 MP, el gran angular de 8MP, el lente macro de 2 MP y el sensor de profundidad de 2 MP.

Las fotos son adecuadas cuando hay suficiente luz en el ambiente, combinando correctamente los colores reales con la cantidad de brillo ideal para fotos buenas y sencillas.

Sin embargo, en la noche o en cuartos con poca luz, tanto la cámara frontal de 8 MP como las principales, hacen capturas ligeramente borrosas, con dificultad para capturar la luz adecuada para que se vea una imagen nítida. El Huawei Y7a nos brindó un aproximado de 30 horas de uso intermedio; y con gaming intenso, fotografía y música en altavoz, su batería duró aproximadamente 24 horas, así que no sufrirás por buscar un cargador en poco más de un día. En cuanto al sistema de seguridad, el reconocimiento facial funcionó rápido y no fue posible engañarlo con una fotografía para desbloquearlo. Mientras que el lector de huellas incorporado en el botón de bloqueo, tenía un desempeño adecuado. Por último, el Huawei Assistant es una inteligencia artificial que puede hacer tareas como tomar nota, poner alarmas, hacer llamadas o realizar recordatorios, sin embargo, algunas búsquedas de información como horarios de partidos, cálculos matemáticos, o significados de palabras, no puede hacer estas tareas todavía. Conclusión El Huawei Y7a es un teléfono que cumple para quienes buscan un equipo con redes sociales, gaming casual, buena cámara y que busque una batería grande. Sin embargo, la sombra de las aplicaciones de la Play Store aún es grande y es posible que muchas de ellas todavía no estén disponibles para este equipo, incluyendo las bancas móviles. Calificación 8 Por Marcos Rabía